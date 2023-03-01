Adam Lovatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lovatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adam Lovatt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Lovatt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.