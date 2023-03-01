Adam Lovatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lovatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Lovatt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Lovatt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Lovatt 11 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Lovatt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Lovatt, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Lovatt'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Adam Lovatt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Lovatt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Eastbourne
1 Ağustos 2016 yılında Hailsham Town
1 Mayıs 2017 yılında Eastbourne
1 Temmuz 2017 yılında Hastings United
30 Kasım 2020 yılında Sutton Utd
1 Ocak 2021 yılında Tonbridge
1 Şubat 2021 yılında Sutton Utd
28 Ağustos 2021 yılında Tonbridge
26 Eylül 2021 yılında Sutton Utd
22 Ekim 2021 yılında Tonbridge
14 Mart 2022 yılında Sutton Utd
26 Ağustos 2022 yılında Dartford
30 Kasım 2022 yılında Sutton Utd
Adam Lovatt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Lovatt şuan Sutton United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Eastbourne Town (2015-2016), Eastbourne Borough (2016)
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