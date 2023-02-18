Adam Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Nikolic 11 Ocak 2000 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adam Nikolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Nikolic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Nikolic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Nikolic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2020 yılında Cibalia

Adam Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Nikolic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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