Adams Abdul Jabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adams Abdul Jabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adams Abdul Jabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adams Abdul Jabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adams Abdul Jabal 11 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adams Abdul Jabal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Adams Abdul Jabal'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adams Abdul Jabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adams Abdul Jabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adams Abdul Jabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adams Abdul Jabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adams Abdul Jabal şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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