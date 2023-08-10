Adana Burma Bilezik Fiyatları Nedir? Güncel Kapalı Çarşı ve Piyasa Fiyatları

Dünyadaki değerli elementler arasında başı çekenler arasında bulunan altının fiyatı insanlar tarafından sıkça merak edilmekte. Peki altın fiyatları nasıl değişiyor? Adana Burma Bilezik Fiyatları Nedir? Güncel Kapalı Çarşı ve Piyasa Fiyatları

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Adana Burma Bilezik Fiyatları Nedir? Güncel Kapalı Çarşı ve Piyasa Fiyatları

Değeri ile dillere destan olmuş aynı zamanda insanlar tarafından sıkça kullanılan bir yatırım aracı altın. Son zamanlarda da fiyatı oldukça yükseliş göstermekte. Piyasadaki bu hareketlilik nedeni ile altın fiyatlarının araştırılma oranında gözle görülebilir bir fark var. Bizde bu artış nedeniyle sorularınıza cevap olacak bu makaleyi sizlere sunuyoruz.
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Adana Burma Bilezik Fiyatları Nedir?

Geçmişten günümüze yıllarca değerli olmasıyla bilinen bir maden altın. Bu günlerden yüzyıllar önce fen bilimler oluşmadan kimya biyoloji ve fizikten bile önce simyacılar tarafından elde edilmeye çalışılan uğrunda pek çok şeyin göre alındığı bu değerli ve dayanıklı maden altın günümüzde yatırım amaçlı olarak insanlar tarafından sıkça kullanılmakta. Aynı zamanda dayanıklılığı ve göz alıcı parlaklığı ile de dillerde dolaşan altın insanların çoğu için yatırımda güvenli liman olarak kullanılmakta. Kimi insan sadece yatırım olsun diye gram olarak alsa veya bankalarda altın hesaplarında tutsa da insanların azımsanmayacak kadar büyük bir çoğunluğu altını aynı zamanda şık duruşu ve değeri nedeni ile takı olarak da kullanmakta. Takı olarak özellikle bilezik olarak kullanılmakta halk arasında altın. Kolye ve benzeri diğer takı çeşitlerine göre yüzük ve bilezik yaptırmak daha popüler insanlar arasında. Eğer sizde hem yatırım yapmak hem de takı olarak altına sahip olmak istiyorsanız altın fiyatlarını merak etmeniz tabiki de muhtemel. Bizlerde sizler için yani altın bilezik fiyatlarını merak edenler için fiyat araştırması yaptık ve elimizdeki verileri sizlere makalemizin devamında sunduk. İşte altın fiyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar aşağıda sizler için derlendi.

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Altın fiyatlarında son zamanlarda ciddi bir artış söz konusu bu yüzden verilerin alındığı tarihi belirtmekte fayda var. Okuyacağınız veriler 09.08.2023 tarihine aittir. Veriler kaynaktan kaynağa bazı değişiklikler göstermekte. Size elde ettiğimiz hemen hemen tüm verileri ulaştırmayı deneyeceğiz.



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ALTIN Cinsi

Alış

Satış


GRAM ALTIN

1.669,93

1.670,16



ÇEYREK ALTIN

2.787,00

2.815,00



YARIM ALTIN

5.573,00

5.631,00



TAM ALTIN

11.130,00

11.210,00



CUMHURİYET ALTINI

11.384,00

11.556,00



ATA ALTIN

9.174,30

9.408,26



ONS ALTIN

1.921,85

1.922,18



HAS ALTIN

1.669,93

1.670,16



22 AYAR BİLEZİK

1.558,56

1.647,92



18 AYAR ALTIN

1.253,19

1.254,05



14 AYAR ALTIN

950,34

1.129,26



GREMSE ALTIN

27.467,22

28.087,32



İKİ BUÇUK ALTIN

27.467,22

27.898,35



BEŞLİ ALTIN

55.621,11

56.690,01



0.25 GRAM ALTIN

417,48

417,54



0.50 GRAM ALTIN

834,96

835,08



ALTIN KG (DOLAR)

61.453,00

61.461,00



ALTIN KG (EURO)

67.837,00

67.846,00





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