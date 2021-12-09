Adana Demirspor 1-0 Giresunspor | Maç sonucu, özeti Süper Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Giresunspor takımları karşılaştı. Ev sahibi ekip maçın son dakikasında Stambouli'nin kaydettiği golle zor da olsa 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahasına pasında Balotelli'nin gelişine vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. 52. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topla buluşan Akintola, topu kontrol etmekte zorlanınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 56. dakikada sağ kanatta Süleymanov'un pasında topla buluşan Flavio'nun gelişine şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 62. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahasına yaptığı ortada Vargas'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti. 67. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, top az farkla auta çıktı. 70. dakikada sol kanatta topu önünde bulan Sergio, kaleci Muric'in kalesini terk etmesini fırsat bilerek çaprazdan şutunu çekti ancak top auta gitti. 73. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topu, Doukara'dan önce kaleci Muric kontrol etti. 80. dakikada Yunus Akgün ile paslaşarak ceza sahasına giren Balotelli'nin şutunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. 90+2. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına yaklaşan Gökhan İnler'in pasında sol kanatta topla buluşan Stambouli'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. Maçın özetini izlemek için Adana Demirspor 1-0 Giresunspor linkine tıklayabilirsiniz. Gzt Giresunsporspor toto süper lig