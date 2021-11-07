Adana Demirspor 1-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

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Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Hatayspor takımları karşı karşıya geldi. İki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı karşılaşmada Adana Demirspor, rakibi 1-0 mağlup etti. ADANA DEMİRSPOR 1-0 HATAYSPOR MAÇ SONUCU Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. 49. dakikada Balotelli'nin ceza yayı üzerinde sert şutunda topu kaleci Munir, uzanarak uzaklaştırdı. 54. dakikada sol kanattan arka arkaya kullanılan 3. köşe vuruşunda Vargas'ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortada Samet'in kafa vuruşunda top, kaleci Munir'de kaldı. 62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisindeki pasında topu alan Akintola'nın şutunda kaleci Munir, meşi yuvarlağı kornere çeldi. 64. dakikada ev sahibi Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta ceza sahası içinde Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, rakibini çalımlayarak yaptığı sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 83. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde rakiplerini çalımlayarak çektiği şut savunmadan döndü. 92. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası içine ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda kaleci Muric, topu güçlükle kontrol etti. Adana Demirspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.