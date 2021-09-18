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Adana Demirspor 3-1 Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 5’inci haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele Yeni Adana Stadyumu’nda oynandı. Maçta Cüneyt Çakır görev aldı. Heyecanın bir an olsun eksilmediği maç, 3-1 sonuç ile Adana Demirspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Adana Demirspor 3-1 Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Adana Demirspor ve Rizespor karşı karşıya geldi. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşma 3-1 sonuçla Adana Demirspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Adana Demirspor – Çaykur Rizespor karşılaşması 19:00’da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından yayımlandı. Adana Demirspor – Çaykur Rizespor maçı 3-1 sonuçlandı. Maçın galibi Adana Demirspor oldu.

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