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Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK Maç Sonucu | Adana Demirspor, seriye bağladı!

Süper Lig'de futbol heyecanı 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, rakibini farklı skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve çıkışını sürdürdü.

Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK Maç Sonucu | Adana Demirspor, seriye bağladı!

Süper Lig'de futbol heyecanı 6. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Adana Demirspor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Son haftaların formda ismi Adana Demirspor, etkili futbolunu Gaziantep FK karşısında da sergiledi. Rakibini 4-0'lık net skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisi 3 puanı alarak çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 9'a yükseltirken, Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Mavi-Lacivertli takımın gollerini 12. dakikada Yunus Akgün, 78. dakikada Mario Balotelli, 85. dakikada penaltıdan Assombalonga kaydederken, Gaziantep FK'da Steven Caulker 78. dakikada topu kendi kalesine gönderdi.

 

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