Adana Demirspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Adana Demirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Adana Demirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Akhisarspor ile 06.12.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adana Demirspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adana Demirspor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.12.2020 19:00
Adana Demirspor Akhisarspor Maçının Hakemleri
Burak Şeker(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 35. Yunus Akgün, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 7. Jakub Koseckı, 30. Süleyman Koç, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
Sinan Kurt,45.dk (f), Erkan Zengin,59.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Hamıdou Traore 58.dk, Sarı Kart Joher Khadım Rassoul 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Akyüz 71.dk, Erkan Zengin 85.dk, Osman Tarık Çamdal 7.dk, Sinan Kurt 71.dk, Süleyman Koç 85.dk
Oyuna Girenler
Yunus Akgün 71.dk, Sedat Şahintürk 85.dk, Süleyman Koç 7.dk, Gökhan İnler 71.dk, Semih Güler 85.dk
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 10. Çekdar Orhan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 9. Irfan Hadzıc, 11. Onurcan Güler, 17. Bertuğ Bayar, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 70. Göksu Mutlu
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Musa Nizam 58.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 12.dk
Oyundan Çıkanlar
Kadir Keleş 71.dk, Taha Yalçıner 15.dk, Onurcan Güler 71.dk, Ali Kaan Güneren 82.dk, Mert Efe Çölbeyi 46.dk
Oyuna Girenler
Bertuğ Bayar 71.dk, Onurcan Güler 15.dk, Bora Yılmaz 71.dk, Gökmen Aydoğdu 82.dk, Irfan Hadzıc 46.dk
TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|24
|11
|2
|Altınordu
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|23
|4
|3
|Adana Demirspor
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|21
|12
|4
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|5
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|6
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|14
|-2
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Menemenspor
|11
|3
|4
|4
|12
|15
|13
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|12
|3
|3
|6
|14
|15
|12
|-1
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|4
|-19
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.12.2020
|Adanaspor
|Boluspor