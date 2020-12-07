Adana Demirspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Adana Demirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Akhisarspor ile 06.12.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adana Demirspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adana Demirspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın Adana Demirspor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.12.2020 19:00

Adana Demirspor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 35. Yunus Akgün, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 7. Jakub Koseckı, 30. Süleyman Koç, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

Sinan Kurt,45.dk (f), Erkan Zengin,59.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Hamıdou Traore 58.dk, Sarı Kart Joher Khadım Rassoul 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Mehmet Akyüz 71.dk, Erkan Zengin 85.dk, Osman Tarık Çamdal 7.dk, Sinan Kurt 71.dk, Süleyman Koç 85.dk

Oyuna Girenler

Yunus Akgün 71.dk, Sedat Şahintürk 85.dk, Süleyman Koç 7.dk, Gökhan İnler 71.dk, Semih Güler 85.dk

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 10. Çekdar Orhan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 9. Irfan Hadzıc, 11. Onurcan Güler, 17. Bertuğ Bayar, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 70. Göksu Mutlu

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Musa Nizam 58.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 12.dk

Oyundan Çıkanlar

Kadir Keleş 71.dk, Taha Yalçıner 15.dk, Onurcan Güler 71.dk, Ali Kaan Güneren 82.dk, Mert Efe Çölbeyi 46.dk

Oyuna Girenler

Bertuğ Bayar 71.dk, Onurcan Güler 15.dk, Bora Yılmaz 71.dk, Gökmen Aydoğdu 82.dk, Irfan Hadzıc 46.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 12 7 3 2 20 9 24 11 2 Altınordu 12 7 2 3 17 13 23 4 3 Adana Demirspor 11 6 3 2 21 9 21 12 4 Tuzlaspor 11 6 3 2 19 16 21 3 5 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 6 Giresunspor 12 5 5 2 16 13 20 3 7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 8 Altay 11 5 2 4 17 11 17 6 9 Bursaspor 12 4 2 6 20 22 14 -2 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Menemenspor 11 3 4 4 12 15 13 -3 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 15 Bandırmaspor 12 3 3 6 14 15 12 -1 16 Boluspor 11 2 4 5 11 14 10 -3 17 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 18 Eskişehirspor 12 0 4 8 5 24 4 -19

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür