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Adana Demirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 22. hafta maçında Adana Demirspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Adana Demirspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Adana Demirspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 22. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Altay ile 19.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adana Demirspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?

Adana Demirspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Adana Stadyumu - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

19.02.2021 19:00

Adana Demirspor Altay Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Raşit Yorgancılar(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 44. Samet Akaydin, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 95. Joher Khadım Rassoul, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 18. Ismail Aissati, 35. Yunus Akgün, 70. Sedat Şahintürk, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 8. Sinan Kurt, 23. İsmail Yüksek, 11. Kerim Avcı, 4. Semih Güler, 71. Berk Yıldız, 17. Mehmet Akyüz, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Goller

Semih Güler,83.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Kaan Kanak 56.dk, Sarı Kart Tayyip Talha Sanuç 2.dk, Sarı Kart Hamıdou Traore 86.dk, Sarı Kart Lucas Rangel Nunes Gonçalves 62.dk

Oyundan Çıkanlar

Mehmet Akyüz 88.dk, Sedat Şahintürk 46.dk, Gökhan İnler 35.dk, Tayyip Talha Sanuç 35.dk, Ismail Aissati 46.dk

Oyuna Girenler

Berk Yıldız 88.dk, Sinan Kurt 46.dk, Mehmet Akyüz 35.dk, Semih Güler 35.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 46.dk

ALTAYAltay

Altay İlk 11

33. Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 53. Lokman Gör, 89. Erhan Çelenk, 17. Ziya Alkurt, 5. Berkay Sülüngöz, 29. Khaly Iyane Thıam, 77. Jasmın Scuk, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 83. Jose Marcıo Da Costa, 90. Cebrail Karayel

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 28. Murat Akça, 20. Kazımcan Karataş, 4. Tolga Ünlü, 30. Eren Erdoğan, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 8. Yekta Kurtuluş, 63. Deniz Kadah, 26. İlhan Depe, 18. Abdullah Aydın

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

Marco Fılıpe Lopes Paıxao,4.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mehmet Erdem Uğurlu 76.dk, Sarı Kart Cebrail Karayel 36.dk, Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 53.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 90+2.dk, Ziya Alkurt 72.dk, Jose Marcıo Da Costa 61.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 90+2.dk, Khaly Iyane Thıam 90+2.dk

Oyuna Girenler

Tolga Ünlü 90+2.dk, Yekta Kurtuluş 72.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 61.dk, Deniz Kadah 90+2.dk, Murat Akça 90+2.dk

TFF 1. Lig 22.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor21145233144719
2Samsunspor21127234204314
3İstanbulspor21124544254019
4Adana Demirspor22115638233815
5Altay22122838253813
6Ankara Keçiörengücü22114729153714
7Tuzlaspor2111463127374
8Altınordu2111463128373
9Bursaspor219483532313
10Bandırmaspor2293102726301
11Ümraniyespor22868273130-4
12Adanaspor2174103128253
13Balıkesirspor215511203220-12
14Menemenspor21489213520-14
15Boluspor215412202719-7
16Akhisarspor215412183219-14
17Ankaraspor213414133613-23
18Eskişehirspor221714144810-34

TFF 1. Lig 22.Hafta Fikstür

19.02.2021Eskişehirspor2-1Bandırmaspor
19.02.2021Adana Demirspor1-2Altay
19.02.2021Ankara Keçiörengücü0-1Ümraniyespor
20.02.2021Giresunspor Osmanlıspor FK
20.02.2021İstanbulspor Samsunspor
20.02.2021Menemenspor3-1Akhisarspor
20.02.2021Altınordu Adanaspor
21.02.2021Tuzlaspor Boluspor
21.02.2021Balıkesirspor Bursaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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