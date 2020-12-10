Adana Demirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Altınordu ile 09.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adana Demirspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın Adana Demirspor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.12.2020 16:00

Adana Demirspor Altınordu Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 30. Süleyman Koç, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 35. Yunus Akgün, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 9. Davide Lanzafame, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 88. Yusuf Can Esendemir, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 8. Oğulcan Ülgün, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 17. Burak İnce, 18. Alper Tursun, 20. Kahraman Demirtaş, 25. Birhan Vatansever, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 13 7 3 3 20 10 24 10 2 Tuzlaspor 12 7 3 2 21 16 24 5 3 Altınordu 13 7 3 3 18 14 24 4 4 Giresunspor 13 6 5 2 17 13 23 4 5 Adana Demirspor 12 6 4 2 22 10 22 12 6 Samsunspor 12 5 6 1 16 10 21 6 7 Altay 12 6 2 4 20 11 20 9 8 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 9 Bursaspor 13 5 2 6 22 23 17 -1 10 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 11 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 15 Bandırmaspor 13 3 3 7 15 17 12 -2 16 Boluspor 11 2 4 5 11 14 10 -3 17 Ankaraspor 12 2 2 8 7 20 8 -13 18 Eskişehirspor 13 0 4 9 5 26 4 -21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür