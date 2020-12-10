Adana Demirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Altınordu ile 09.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adana Demirspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.12.2020 16:00
Adana Demirspor Altınordu Maçının Hakemleri
Turgut Doman(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 30. Süleyman Koç, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 35. Yunus Akgün, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 9. Davide Lanzafame, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 88. Yusuf Can Esendemir, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 8. Oğulcan Ülgün, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 17. Burak İnce, 18. Alper Tursun, 20. Kahraman Demirtaş, 25. Birhan Vatansever, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|13
|7
|3
|3
|20
|10
|24
|10
|2
|Tuzlaspor
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|24
|5
|3
|Altınordu
|13
|7
|3
|3
|18
|14
|24
|4
|4
|Giresunspor
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|23
|4
|5
|Adana Demirspor
|12
|6
|4
|2
|22
|10
|22
|12
|6
|Samsunspor
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|21
|6
|7
|Altay
|12
|6
|2
|4
|20
|11
|20
|9
|8
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|11
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|13
|0
|4
|9
|5
|26
|4
|-21
TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür
|04.12.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|İstanbulspor
|04.12.2020
|Bursaspor
|1-3
|Ümraniyespor
|05.12.2020
|Menemenspor
|1-1
|Bandırmaspor
|05.12.2020
|Boluspor
|1-0
|Altay
|05.12.2020
|Ankaraspor
|P-P
|Adanaspor
|05.12.2020
|Giresunspor
|2-0
|Eskişehirspor
|06.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Adanaspor
|06.12.2020
|Adana Demirspor
|2-0
|Akhisarspor
|06.12.2020
|Altınordu
|0-2
|Ankara Keçiörengücü
|15.12.2020
|Balıkesirspor
|Samsunspor