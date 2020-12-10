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  3. Adana Demirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Adana Demirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adana Demirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Altınordu ile 09.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adana Demirspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Adana Demirspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.12.2020 16:00

Adana Demirspor Altınordu Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 30. Süleyman Koç, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 35. Yunus Akgün, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 9. Davide Lanzafame, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 88. Yusuf Can Esendemir, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 8. Oğulcan Ülgün, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 17. Burak İnce, 18. Alper Tursun, 20. Kahraman Demirtaş, 25. Birhan Vatansever, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1373320102410
2Tuzlaspor127322116245
3Altınordu137331814244
4Giresunspor136521713234
5Adana Demirspor1264222102212
6Samsunspor125611610216
7Altay126242011209
8İstanbulspor115331711186
9Bursaspor13526222317-1
10Menemenspor12354131614-3
11Balıkesirspor11425121514-3
12Ümraniyespor12345142013-6
13Akhisarspor1234591613-7
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor13337151712-2
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor122287208-13
18Eskişehirspor130495264-21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür

04.12.2020Tuzlaspor2-0İstanbulspor
04.12.2020Bursaspor1-3Ümraniyespor
05.12.2020Menemenspor1-1Bandırmaspor
05.12.2020Boluspor1-0Altay
05.12.2020AnkarasporP-PAdanaspor
05.12.2020Giresunspor2-0Eskişehirspor
06.12.2020Osmanlıspor FKAdanaspor
06.12.2020Adana Demirspor2-0Akhisarspor
06.12.2020Altınordu0-2Ankara Keçiörengücü
15.12.2020BalıkesirsporSamsunspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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