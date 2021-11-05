Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

ADANA DEMİRSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bülent Birincioğlu görev alacak.