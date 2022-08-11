Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e büyük jest! Beğendiği arabanın farkını ödedi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Adana Demirspor takımına kiraladığı genç futbolcu Yunus Akgün sezon başında sarı kırmızılı takıma döndü. Adana Demirspor'da gösterdiği performansı Galatasaray'da da sürdüren Yunus Akgün, ilk on birin vazgeçilmez isimleri arasında yer almaya başladı. Oyunu iyi okuyan paslarının yanı sıra adam eksiltme becerisiyle dikkat çeken Yunus Akgün'ün Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile yaşadığı olay sosyal medyada gündem oldu.

CANLI YAYINDA GÜNDEM OLDU

Fanatik Muhabiri Yakup Çınar, TGRT'de katıldığı programda," Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da 400 bin TL alacağı vardı. Utana sıkıla başkanı arıyor, başkanım benim şu kadar alacağım vardı, araba almayı düşünüyordum diyor. Başkan, 1.2 milyon TL'lik bir araba alıp hediye ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

MURAT SANCAK İŞİN ASLINI ANLATTI

Söz konusu ifadelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Sancak şunları kaydetti:

''Bu işin aslı şu; Yunus Akgün'ün bonuslardan hak ettiği 690 bin TL idi. Beğendiği araba ise Mercedes'ti. O arabanın ise 1 milyon TL fiyatı vardı. Bende Yunus Akgün'e Mercedes sana olmaz, sen daha gençsin... Yunus sonra BMW 320 beğendi onun fiyatı 1 Milyon 700 bin TL idi. Bende Yunus'a daha önce demiştim bonusların dışında sana hediyem olacak diye. Arabanın farkı ödedim.''

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un formasını giyen Yunus Akgün, 9 gol 12 asistlik performans sergiledi.