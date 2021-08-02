Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, ilk hafta maçında lige yükseldikten sonra yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maça izlemek isteyen taraftarlar Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | BeIN Sports 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Şu anda Süper Lig'in yayın hakları Bein Media Group'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı da BeIN Sports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ