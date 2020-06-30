Adana Demirspor Süper Lig'e kilitlendi!

Akdeniz ekibi, Süper Lig hasretine son vermek istiyor. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar Anadolu Ajansına yaptığı açıklamalarda, "Kalan maçları kazandığımız takdirde herkesin çok istediği çeyrek asırlık Süper Lig hasretine son vermiş olacağız." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak." dedi.

SÜPER LİG'DE SON SEZON 94-95

Adana Demirspor son olarak 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele edebilmişti. 1995'ten bu yana Süper Lig hasreti çeken mavi-beyazlılar bu sezon kalan maçlarını kazanarak bu hasrete son vermeyi planlıyorlar. Bu hedefte en kritik maçlardan birine çıkacak olan Adana Demirspor, Erzurumspor karşısında galibiyet arayacak.

TFF 1. Lig'de ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e çıktığı sistemde Adana Demirspor 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kalan maçlarını kazanması halinde Adana Demirspor Süper Lig yolunda kritik virajı geçmiş olacak.