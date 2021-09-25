Adana Demirspor taraftarından, Beşiktaş'a göndermeli pankart!

Süper Lig'de üzerinden 1 haftadan fazla süre geçmesine rağmen Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçın yankıları sürmeye devam ediyor. Bugün evinde Gaziantep FK'yı ağırlayan Adana Demirspor'da taraftarlar, Beşiktaş'a göndermede bulundu. Geçtiğimiz hafta attığı golden sonra Sergen Yalçın'a yönelerek hareket yapan Balotelli'nin pankartını açan taraftarlar, oyuncusuna destek çıktı.

HAREKET YAPTI

Yedek başladığı karşılaşmaya skor 3-1’ken 67. dakikada Benjamin Stambouli’nin yerine dahil oaln ve 79. dakikadan attığı golle farkı bire indiren Balotelli, golün ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın olduğu bölüme doğru dönerek kafasını tutmuş ve bazı hareketlerde bulunmuştu.

MAÇ BİTTİ, GERGİNLİK DEVAM ETTİ

İtalyan golcünün bu hareketinden sonra saha kenarındaki kişiler sinirlenmiş ve her iki yedek kulübesinde arasında gergin dakikalar yaşanmıştı. Maçın bitmesiyle de devam eden gerginlik Adana Demirsporlu oyuncuların sahada kalmasıyla sona ermişti.

"YERİMDE KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

Olayın çıkış nedeninin ise Sergen Yalçın’ın yıllar önce bir TV programında yorumculuk yaptığı dönemde Balotelli için, ‘Beyni yok’ demesinden kaynaklandığı ifade edilmişti. Balotelli'nin “Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı” cevabını verdiği ifade edilmişti.

O ANIN PANKARTINI AÇTILAR

Adana Demirspor taraftarları, Gaziantep FK ile oynadıkları 7. hafta karşılaşmasında Balotelli pankartı açarak oyuncusuna destekte bulundu. Balotelli'nin pankartında Sergen Yalçın'a yönelik yaptığı hareketin görseli yer alıyordu. Bu hareketten dolayı Beşiktaş taraftarından eleştiri alan Balotelli, Adana Demirspor'dan destek gördü.

Pankartta İtalyan futbolcunun, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin görseli yer aldı.