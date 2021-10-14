Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Murat Erdoğan görev alacak.