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Adana Demirspor 7 – 0 Göztepe | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 7-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı. Bu skorla mavi-lacivertli ekip 26 sene sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig’i 9. sırada bitirdi.

Adana Demirspor 7 – 0 Göztepe | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 7-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı. Bu skorla mavi-lacivertli ekip 26 sene sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig’i 9. sırada bitirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Göztepe’de Efe Can'ın ceza yayı sağ tarafından sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.
61. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan savunma arkasına sarkan Akintola topu yerden altıpasa doğru gönderdi. Balotelli gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0
70. dakikada Adana Demirspor’da ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Balotelli, Atakan'dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 7-0

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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