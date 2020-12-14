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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

TFF 1. Lig'de Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana Demirspor, takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ı getirdi. Peki, Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi. Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi. Peki, Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

CÜNEYT DUMLUPINAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Dumlupınar, 10 Ağustos 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye'nin en genç teknik direktörü olarak adını duyurdu. Başta Adana Demirspor olmak üzere büyük başarılara imza atmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'den mezun olmuştur. Spor bilimleri alanında kariyer yapmış ve aynı zamanda eski bir futbolcudur. 2014 – 2015 senesinde Kayserispor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

3 takım çalıştıran başarılı teknik adam, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2014-15 sezonunda TFF 1.Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Dumlupınar, Ligde 30 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile takımını şampiyon yaptı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda 10 maçta görev alan Cüneyt Hoca, 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 2015-16 sezonunda 1.Lig'de Karşıyaka'da görev yapantı, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta görev aldı. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı.

2.Ligde Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Dumlupınar, takımını Play-off finalinden 1.Lig'e yükseltti. Sonrasında Karagümrük ile 7 maçta sadece 1 mağlubiyet alırken, yollar ayrıldı.

Cüneyt Dumlupınar Kayserispor ve Fatih Karagümrük ile şampiyonluk yaşadı. Son olarak Adana Demirspor'un teknik direktörliğini yürütüyor.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2004-2006 Karşıyaka (Altyapı Sorumlusu)

2006-2007 Samsunspor (Altyapı Sorumlusu)

2007-2010 Kayserispor (Altyapı Sorumlusu)

2010-2013 Gaziantepspor (Altyapı Sorumlusu)

2013-2014 Adana Demirspor (Altyapı Sorumlusu)

2014 Kayserispor (Altyapı Sorumlusu)

2014-2015 Kayserispor

2015 Karşıyaka

2017 Çaykur Rizespor (Yrd. Teknik direktör)

2018-2020 Fatih Karagümrük (Teknik Direktör)

2020 Adana Demirspor (Sportif Direktör)

2020 Adana Demirspor (Teknik Direktör)

Onur Çelik
Spor Editörü


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