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  3. Adana haberleri: Cinnet getiren ağabey dehşet saçtı: Babasını dövdü, kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana haberleri: Cinnet getiren ağabey dehşet saçtı: Babasını dövdü, kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde aile içinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.'ye şiddet uyguladıktan sonra kardeşi Kahraman Ö.,'yü pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Adana haberleri: Cinnet getiren ağabey dehşet saçtı: Babasını dövdü, kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay Seyhan ilçesine bağlı  Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Kahraman Ö. babası Abdul Vahap Ö. ve  kardeşi Cihan Ö. arasında bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BABASINI DÖVDÜ

Cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.'ye şiddet uygulamaya başlayınca Cihan Ö., araya girmek istedi. Daha sonra Kahraman Ö. kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. 

Adana haberleri: Cinnet getiren ağabey dehşet saçtı: Babasını dövdü, kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfek sesini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle yaralanan Abdul Vahap Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine, tüfekle vurulan Cihan Ö. ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Adana haberleri: Cinnet getiren ağabey dehşet saçtı: Babasını dövdü, kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YARALANAN BABANIN SAĞLIK DURUMU

Cihan Ö.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken baba Abdul Vahap Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. 

Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö. 'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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