Adana il milli eğitim müdürü Veysel Durgun'un gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar Durgun'un kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ettiği kadar, hakkında neden gözaltı kararı alındığını da merak ediyor. Haberimizde merak edilen "Adana il milli eğitim müdürü Veysel Durgun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Veysel Durgun neden gözaltına alındı?" soruların yanıtlarına yer verdik.

ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VEYSEL DURGUN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Durgun, 2016 yılında Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır. Veysel Durgun hakkında yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.

Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Veysel Dutgun, 05 Eylül 2018 tarihinde Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamıştır.

VEYSEL DURGUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve kadrolu yardımcıları Kazım Baran ve Mustafa Yaylacı bir anda görevden alınmıştı. Bu duruma anlam veremeyen vatandaşlar ise Durgun'un neden görevden alındığını merak etti.

Adana’da, KOM Şube’nin düzenlediği ve 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı büyük operasyonun ağırlıklı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerini kapsadığı iddia edildi. Ekipler, Veysel Durgun dönemine ait olan ihaleleri incelemesinin ardından, sabah erken saatlerde üç ismi gözaltına aldılar. İl Eski Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve açığa alınan iki yardımcısının da gözaltında olduğu belirtildi.