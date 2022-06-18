Adana, Kozan'da yaşlı kadını darp ettiği iddia edilen kişinin savunması pes dedirtti! "Bana tükürürken..."

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökgöz Mahallesi, Yayla mevkisinde yaşayan 3 çocuk annesi Elif Comert, aynı mahallede akrabası olan 50 yaşındaki E.C.'nin sürüsüne karışan kuzusunu almak isterken gördüğü şiddet ile yüzü tanınmaz hale geldi. Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren yaşlı kadının gördüğü şiddet sonrası bir gözünde görme, kulağında işitme kaybı oluştu.

Yaşlı kadını darp ettiği ileri sürülen E.C.’nin savcılıkta “Ben bir şey yapmadım. Bana tükürürken eşekten düştü” diye ifade vermesi yaşlı kadının tepkisine neden oldu.

"SAÇIMIN İÇLERİNE KADAR MOR"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde aktaran Elif Comert, “İnsan ise Müslüman ise doğruyu söylesin ben eşekten düşünce bu halde olduysam kendi de attan eşekten düşsün böyle olsun o zaman. Saçımın içlerine kadar mor” dedi.