Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkartılan 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta'da yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyonu başlattı. 5 ilde söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılar arasında meslekten ihraç edilmiş polislerinde olduğu öğrenildi.

Operasyonda yakalanan şahısları, üst düzey FETÖ'cülerin saklanmasına yardım ettikleri, asker ile polislerin 'abi' dediği kişiler ve örgüt evlerinin sponsorları olduğu belirtildi.

BALIKESİR'DE FETÖ OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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