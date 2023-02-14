Adana'da 13 bina yerle bir olmuştu: 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı

Adana'da yaşanan depremde yıkılan 13 binanın müteahhit ve mühendisi olan 16 kişi gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Adana'da 13 bina yerle bir olmuştu: 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler 10 ilde etkili oldu. Adana’da yaşanan çifte depremde 13 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümlerin ardından soruşturma başlattı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Daha sonra ise bu 13 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 zanlı, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Dün ise Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalanmış ve "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklanmıştı.

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