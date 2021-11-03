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  3. Adana'da 19 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı! Kilo almak için protein tozu kullandı, felç kaldı!

Adana'da 19 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı! Kilo almak için protein tozu kullandı, felç kaldı!

Gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan genç, 1 ay fizik tedavi gördü ve aldığı maddi yardım kesildi. Ayağa kalkma hayali de yarım kalan genç adam, destek bekliyor.

Adana'da 19 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı! Kilo almak için protein tozu kullandı, felç kaldı!

Adana'da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna gitmeye başladı.

İddiaya göre, spor salonu çalışanları Uğurludoğan’a kilo almasına yardımcı olması için protein tozu önerdi.

13 GÜN SONRA FENALAŞTI

Yaklaşık 13 gün protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 19 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı! Kilo almak için protein tozu kullandı, felç kaldı!

1 AY TEDAVİ GÖREBİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu, 19 yaşındaki gencin kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı belirtildi.

Torunu yatağa bağımlı kalan anneanne, gözyaşlarıyla yetkililerden yardım istedi. Ağustos ayında durumundan haberdar olan hayırsever bir vatandaş, tedavi için gereken parayı özel hastaneye ödedi ve tedavi sürecinin başlamasına vesile oldu. Ancak, 1 ay süren fizik tedavinin ardından maddi yardımın kesilmesi sonucu tedavi yarım kaldı.

Adana'da 19 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı! Kilo almak için protein tozu kullandı, felç kaldı!

“TEŞHİS KONULMADI”

Aileye yardım eden Ogün Sever Okur ise ailenin engelli raporu için bir girişimde bulunmadığını söyledi.

Okur, “Hüseyin fizik tedavi almış ama sadece 1 ay. Ondan sonra herhangi bir değişiklik yok hala aynı yatağa bağlı. Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı. Gerçekten yardıma ihtiyacı var. En kısa zamanda inşallah bir yardım ulaşır. Rahatsızlığına herhangi bir teşhis konulmadı.” ifadelerini kullandı.

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