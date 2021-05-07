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  3. Adana'da 22 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da 22 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da polisler tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 22 firari hükümlü tutuklandı

Adana'da 22 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98 kişiye yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 hükümlünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, 76 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yakalama kararı verilen 98 kişinin adreslerine şafak vakti baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan 22 hükümlü emniyete götürülmüştü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Adana'da 22 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da 22 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da 22 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da 22 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

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