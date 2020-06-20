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  3. Adana'da 30 metrelik uçurumdan düşen kız selfie kurbanı oldu!

Adana'da 30 metrelik uçurumdan düşen kız selfie kurbanı oldu!

Adana'da uçurumda selfie çekmeye çalışırken dengesini kaybeden 16 yaşındaki kız 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Vücudunda kırıklar olan kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 30 metrelik uçurumdan düşen kız selfie kurbanı oldu!

Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde deniz kenarındaki uçurumdan elfie çekmeye çalışan bir kız, 30 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Vücudunda kırıklar olan kız, tedaviye alındı.

Deniz manzaralı uçurumun en uç noktasına giden lise öğrencisi Dilara Ayağa, burada cep telefonu kamerasıyla selfie çekmeye çalışırken, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Toprak zemine düşen Dilara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı Dilara'yı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan Dilara Ayağa burada tedaviye alındı. Dilara'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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Okan Gül
Video Editörü


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