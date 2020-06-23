Adana'da ağabeyinin cansız bedenini gören kızın feryadı yürekleri dağladı!

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda 5 gün önce bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişinin bugün su altı polislerince cansız bedeni bulundu. Haberi alıp olay yerine gelen kız kardeşinin ise çığlıkları görenlerin yüreklerini sızlattı.

İddiaya göre, köprü korkuluklarının arkasına geçen Alaattin Seyhan, bileklerini keserek, içine ağırlık koyduğu sırt çantasıyla Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Seyhan, kısa sürede suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan'ın suya atladığı nokta ve köprü çevresinde arama yapan su altı polisi, sonuç alamadı. 5 gündür devam eden arama çalışmaları sonucu Seyhan'ın cansız bedeni bulundu.

Alaattin Seyhan'ın acı haberi alıp, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Seyhan'ın kız kardeşi Zeynep, halasına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Zeynep Seyhan’ın, "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı. Seyhan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.