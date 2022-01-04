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  3. Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Öldü denilen bebek gömülürken ağlayınca, gerçek ortaya çıktı

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Öldü denilen bebek gömülürken ağlayınca, gerçek ortaya çıktı

Adana'da 5 aylık hamile Melek Sert'in düşük yapması sonrası öldüğü söylenen bebek defin edilmeye götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı. Olayda konuşan baba Hasan Sert," Ağlama sesini duyunca inanamadım, besmele çektim. Üçüncü kez ses duyunca kefeni açtım. Baktığımda çocuğun kalp atışı vardı, yaşıyordu." dedi.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Öldü denilen bebek gömülürken ağlayınca, gerçek ortaya çıktı 116

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen olay Adana'da yaşandı. 5 aylık hamile olan Melek Sert (32), şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Yüreğir Devlet Hastanesine başvurdu.

Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Sert, rahatsızlığının devam edince 31 Aralık 2021 Cuma günü Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alındı.