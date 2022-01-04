Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Öldü denilen bebek gömülürken ağlayınca, gerçek ortaya çıktı
Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Öldü denilen bebek gömülürken ağlayınca, gerçek ortaya çıktı
Adana'da 5 aylık hamile Melek Sert'in düşük yapması sonrası öldüğü söylenen bebek defin edilmeye götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı. Olayda konuşan baba Hasan Sert," Ağlama sesini duyunca inanamadım, besmele çektim. Üçüncü kez ses duyunca kefeni açtım. Baktığımda çocuğun kalp atışı vardı, yaşıyordu." dedi.