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  3. Adana'da asansöre sıkışan 53 yaşındaki işçinin kalbi durdu!

Adana'da asansöre sıkışan 53 yaşındaki işçinin kalbi durdu!

Adana'da asansörde sıkışan ve kalbinin durduğu tespit edilen işçiyi, Can-Kur ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Adana'da asansöre sıkışan 53 yaşındaki işçinin kalbi durdu!

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, asansörü tamir etmek için eve gelen işçi Turan Yağmur (53), işçi arkadaşının harekete geçirdiği kabinle tavanın arasında sıkışarak, yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yağmur'un kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından Yağmur'un kalbi yeniden çalıştı. İlk müdahalenin ardından Yağmur hastaneye kaldırıldı. Yağmur'un hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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