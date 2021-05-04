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  3. Adana'da bir evin deposunda çıkan yangın korkuttu!

Adana'da bir evin deposunda çıkan yangın korkuttu!

Adana'da bir evin bahçesindeki depoda ev sahibinin husumetlileri tarafından çıkartıldığı düşünülen yangın hasara neden oldu.

Adana'da bir evin deposunda çıkan yangın korkuttu!

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki sebze kasalarının bulunduğu depoda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürülen yangın sonucu, depoda hasar meydana geldi.

Ev sahibinin husumetlilerince çıkartıldığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Adana'da bir evin deposunda çıkan yangın korkuttu!

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