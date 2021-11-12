Adana'da boğazı kesilip, ayağına taş bağlanarak sulama kanalına atılmıştı! Öldürülen gencin katili öğretmen babasıymış!

Adana'da boğazı kesilerek öldürülen ve sonra yarı çıplak halde çuvala konularak ayağına taş bağlanan erkek cesedi sulama kanalında bulundu. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahsın kimliğini tespit etmek için polis; parmak izi çalışması yaptı. İncelemeler sonucu kan dondurucu gerçek ortaya çıktı. Maktulün katilinin öz babası olduğu tespit edildi.

ÇUVALIN İÇİNDE BİR CESET

Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana gelen akıl almaz olayda, edinilen bilgiye göre mahalledeki tarım arazisinde çalışan işçiler, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir çuvala denk geldiler. Buldukları çuvalı şüpheli gören toprak işçileri, polise ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk incelemede çuvalın içerisinde boğazı bıçakla kesilerek öldürülen ve ayağına taş bağlanmış yarı çıplak bir erkek cesedi bulundu.

KATİLİ BABASI ÇIKTI!

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan maktulün adının belirlenmesi için parmak izi çalışması başlatırken, bir taraftan da kayıp başvurularına göz attı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün yaş grubundaki kayıp yakınlarını tek tek arayarak merkeze çağırdı. Ancak kayıp yakınlarının ölen gençle ilişkini olmadığı tespit edildi. Çalışmalar sonucu polisin aldığı parmak izi 25 yaşındaki Ali E. isimli bir genç ile uyuştu. Ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

BABA VE ANNE ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Cesedi bulunan gencin uyuşturucu madde kullanımından kaydı olduğu iddia edildi. Cinayet dedektifleri bulgular üzerine, Ali E.’nin ailesinin de yaşadığı eve giderek, özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet E. ile annesi Adle E.'yi adli tıp kurumu morguna götürdü. Anne ve baba öldürülen gencin kendi çocukları olduğunu söyledi. Ailesi de tespit edilen cesedin katilini bulmak için incelemeleri derinleştiren Polis ekipleri, anne ve babayı teşhisin ardından emniyete götürdü. Ayrı odalarda ifadesi alınan baba ve annenin çelişkili ifadeleri polisi şüphelendirdi.

DAMADI VE İKİ EŞİ DE YARDIM ETMİŞ

Polis, şüphelerinde yanılmadı. Gerçekleştirilen çapraz sorguda Ali E.’yi babasının, uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaşadığı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ayrıca cinayetin ardından annesi Adle E. ile üvey anne Rukiye A. ve damatların da olayın içine girerek babaya yardım ettiği tespit edildi. Babanın, damadın ve iki eşinin yardımıyla cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyduğu, daha sonra da otomobil ile sulama kanalına götürerek attıkları tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.