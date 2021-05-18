Adana'da dehşet veren olay! Sokakta oynayan çocuk, göğsünden vuruldu

Adana'da yaşanan olayda sokakta oynayan çocuk kurşunların hedefi oldu. Adana'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Kavgada Ahmet B.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, 5 yaşındaki M.A.A.'nın göğsüne isabet etti. Yaşanan olay sonrasında ağır yaralanan M.A.A. hastanede tedaviye alındı.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu. İddiaya göre Ahmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet B. pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. O esnada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan M.A.A., Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan bu vahşete sebep olan zanlının olay yerinden kaçtığı ifade edildi. İhbar olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için mahalle çalışma başlattı.

Polis ekipleri kaçan zanlının bir evde saklandığı ihbarını aldı. Alınan ihbar sonrasında bölgeye takviye polis ve özel harekat sevk edildi. Sokak çevresi ablukaya alınırken evlerde arama yapıldı. Arama yapıldığı sırada polisi görünce kaçmaya başlayan izini kaybettirdi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.