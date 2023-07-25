Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!

AFAD: Deprem Kozan ilçesinde 11 km derinlikte meydana geldi.

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Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!

Adana'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: Halkta Paniğe Neden Oldu

Adana'da bugün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelirken, kısa süreli panik yaşanmasına yol açtı. Yerel saatle 08:44'de gerçekleşen depremde can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi.

Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!

AFAD Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Depremin Etkisiyle Vatandaşlar Dışarı Çıktı

Depremin şiddetli hissedildiği Adana'da, vatandaşlar hızla dışarıya çıktı. Binalardan sokağa kaçan halk, depremin ardından güvenli alanlarda toplandı. Korku ve endişeyle karışık anlar yaşayan vatandaşlar, yetkililerin verdiği güvenlik önlemleri doğrultusunda hareket etti.

Adana'da deprem meydana geldi! Şiddeti 5.5!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İncelemelerine Başladı

Deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, bölgedeki durumu incelemek üzere harekete geçti. Ekipler, depremin meydana geldiği bölgelerde hasar tespiti yapmak ve gerekli önlemleri almak için çalışmalarına başladı.

Vatandaşlara Uyarı: Tedbiri Elden Bırakmayın

Yetkililer, deprem sonrası halkı tedbirli olmaya ve panik yapmamaya çağırıyor. Depremlerin ani ve öngörülemeyen doğal afetler olduğunu hatırlatarak, bina içinde ve dışında yapılması gereken güvenlik önlemlerini hatırlatıyorlar. Depremlere karşı alınacak tedbirlerin hayati öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

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