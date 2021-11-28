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  3. Adana'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Hacı Acar ve Kemal Acar kardeşler ile Cumali Can Ördek isimli kişiler evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradılar. Saldırıda 3 kişi de can verdi. Polis kaçan 2 zanlının peşinde.

Adana'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Hacı Acar (36) ve kardeşi Kemal Acar (25), arkadaşları Cumali Can Ördek (32) ile evlerinin bahçesinde oturuyorlardı.

O esnada yanlarına komşuları M.E.Ç. (46) ve oğlu A.Ç. (20) geldi.

Adana'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

TARTIŞMA SEBEPLERİ BİLİNMİYOR

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. 

Adana'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateşte Acar kardeşler ve Ördek yaralandı.

Adana'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR KURTARILAMADI

Şüpheli durumda olan baba oğul olay yerini terk ederlerken, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
 

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