Adana'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Hacı Acar (36) ve kardeşi Kemal Acar (25), arkadaşları Cumali Can Ördek (32) ile evlerinin bahçesinde oturuyorlardı.

O esnada yanlarına komşuları M.E.Ç. (46) ve oğlu A.Ç. (20) geldi.

TARTIŞMA SEBEPLERİ BİLİNMİYOR

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateşte Acar kardeşler ve Ördek yaralandı.

YARALILAR KURTARILAMADI

Şüpheli durumda olan baba oğul olay yerini terk ederlerken, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

