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  3. Adana'da feci kaza! Otomobil, tırın altına girdi: anne öldü, baba ve 2 çocuğu ağır yaralandı

Adana'da feci kaza! Otomobil, tırın altına girdi: anne öldü, baba ve 2 çocuğu ağır yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil tırın altına girdi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken anne hayatını kaybetti, baba ve iki bebek ağır yaralandı.

Adana'da feci kaza! Otomobil, tırın altına girdi: anne öldü, baba ve 2 çocuğu ağır yaralandı

Adana'da feci bir trafik kazası yaşandı. Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada Tuğba Güvenç Tosun öldü, eşi Adil Tosun ve iki bebeği ise ağır yaralandı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, 2 BEBEĞİ YARALANDI

Gece saatlerinde yaşanan kazada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında Adil Tosun yönetimindeki otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, anne hayatını kaybetti.

Adanada feci kaza! Otomobil, tırın altına girdi: anne öldü, baba ve 2 çocuğu ağır yaralandı

Kaza sonrasında olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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