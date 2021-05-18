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  3. Adana'da hayrete düşüren olay: Annesini 9 kere evlendiği için bıçakladı!

Adana'da hayrete düşüren olay: Annesini 9 kere evlendiği için bıçakladı!

Adana'da babasından kalma evi satmak isteyen annesini bıçaklayan Ahmet Güven, adli tıp çıkışı yaptığı açıklamada 9 kere evlendiği için bıçakladığını ve hiç üzülmediğini açıkladı.

Adana'da hayrete düşüren olay: Annesini 9 kere evlendiği için bıçakladı!

Olay Adana'nın Yüreğir ilçesi, Dervişler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki Ahmet Güven, 57 yaşındaki annesi Eşe Güven'in yanına giderek babasından kalma evi satmamasını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Ahmet Güven annesini bıçakla yaralamasının ardından olay yerinden uzaklaşırken anne Eşe Güven komşulara sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıyı bulmak için çalışmalar başlatıldı ve kısa süre içinde Ahmet Güven yakalandı. Daha önce de zanlının annesine şiddet uyguladığı iddia edilirken, anne oğlundan şikayetçi oldu. 

"HİÇ ÜZÜLMEDİM"

Polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli tıp birimine getirilen Ahmet Güven, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına annesinin kötü bir insan olduğunu ve 9 kere evlendiği için bıçakladığını belirterek, "Bize sahip çıkmıyordu. Belki cezaevine girerim. Ama ölmedi. Onu öyle görünce hiç üzülmedim. Çünkü bize sahip çıkmadı. Kocasına sahip çıkıyor ama bize sahip çıkmıyor" dedi.

Ahmet Güven adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken annesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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