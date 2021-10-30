Manisa FK - Boluspor maçı canlı izle | Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAltay - Sivasspor maçı canlı izle | Altay - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiYurt Yönetim Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıHatayspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiJeokimyacı ne demek, TDK'ya göre Jeokimyacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bayi Temsilcisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıDiğer Teknik Hizmet Personeli Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıSerpil Benay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serpil Benay ile İbrahim Tatlıses arasında ne yaşandı?Komandolar hainlere fırsat vermiyor! Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldüAK Parti'nin yetkili ismi Vedat Demiröz müjdeleri verdi! "Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak" Emekli aylıkları yaşanabilecek noktaya gelecek
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Akif Ozan Özdoğan hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Özdoğan'ın cenazesi evinin önüne getirildiğinde annesi sinir krizi geçirdi.

Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam verilen konserde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. 

Kavgada aynı gruptaki Akif Ozan (15) ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17) ile Mustafa Gülcan (17) ve bir kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

BİR SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 17 yaşındaki Suriye uyruklu M.C'yi merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bıçaklı kavga sonucu bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne Emel Özdoğan, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Emel Özdoğan, gazetecilere, iki oğlunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gideceklerini söyleyip evden ayrıldıklarını belirtti.

Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

ACILI ANNE: İMAM HATİP'TE OKUYORDU OĞLUM, HAFIZ OLACAKTI

Çocuklarını babasız ve zor şartlarda büyüttüğünü anlatan anne Özdoğan, "Onlar konsere gittikten sonra telefonla arayıp 'Ben de geleceğim.' dedim. Rahmetli oğlum 'Tamam anne, gel.' dedi. Konser alanına gittiğimde oğlumun ölüsünü gördüm. Diğer oğlum da yaralıydı. Ben oğlumun canını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Ozan'ım, oğlum, gel annem. Benim bu acımı kim dindirecek? İmam Hatip'te okuyordu oğlum, hafız olacaktı." diye konuştu.

Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT