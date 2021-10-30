Adana'da iki grup arasında bıçakla kavga: Akif Ozan Özdoğan öldü, 3 kişi yaralandı! Bir Suriyeli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam verilen konserde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü.

Kavgada aynı gruptaki Akif Ozan (15) ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17) ile Mustafa Gülcan (17) ve bir kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

BİR SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 17 yaşındaki Suriye uyruklu M.C'yi merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bıçaklı kavga sonucu bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne Emel Özdoğan, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Emel Özdoğan, gazetecilere, iki oğlunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gideceklerini söyleyip evden ayrıldıklarını belirtti.

ACILI ANNE: İMAM HATİP'TE OKUYORDU OĞLUM, HAFIZ OLACAKTI

Çocuklarını babasız ve zor şartlarda büyüttüğünü anlatan anne Özdoğan, "Onlar konsere gittikten sonra telefonla arayıp 'Ben de geleceğim.' dedim. Rahmetli oğlum 'Tamam anne, gel.' dedi. Konser alanına gittiğimde oğlumun ölüsünü gördüm. Diğer oğlum da yaralıydı. Ben oğlumun canını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Ozan'ım, oğlum, gel annem. Benim bu acımı kim dindirecek? İmam Hatip'te okuyordu oğlum, hafız olacaktı." diye konuştu.