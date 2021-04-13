Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı Adana’da şafak vakti DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde 3'ü Suriye, 4'ü Irak vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Terörle Mücadele ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin tespit ve deşifresi için başlattığı çalışmada tespit edilen adreslere şafak vakti baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemlerini aldıktan hemen sonra belirlenen evlere koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girildi. Operasyonda 3'ü Suriye ve 4'ü Irak vatandaşı toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital malzemelerine de el konuldu. Bölge Gündem adanadeaş