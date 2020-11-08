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  3. Adana'da skandal olay! 10 bin lira için kardeşini boğazından bıçakladı

Adana'da skandal olay! 10 bin lira için kardeşini boğazından bıçakladı

Adana'da sokak ortasında ağır yaralı olarak bulunan 27 yaşındaki bir kişi 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin yaptığı geniş çaplı araştırmalar sonucunda ölen kişinin 33 yaşındaki kardeşine 10 bin lira borcu olduğu için kardeşi tarafından boğazından bıçaklanıp öldüğü belirlendi.

Adana'da 27 yaşındaki bir kişi, 33 yaşındaki kardeşine 10 bin lira borcu olduğu için bıçakla boğazından kesilerek sokak ortasında öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı polisin yaptığı inceleme sonucunda yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13364 Sokakta meydana gelen olayda Serkan B. (27) sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bir özel hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da skandal olay! 10 bin lira için kardeşini boğazından bıçakladı

POLİS GENİŞ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yapılan çalışmada zanlının ölen şahsın ağabeyi Celal B. (33) olduğunu belirledi. Celal B. bir süre sonra yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesine başvuruldu.

Adana'da skandal olay! 10 bin lira için kardeşini boğazından bıçakladı

KARDEŞİ HAKARET ETMİŞ

Zanlının ifadesinde ikisinin de tarım işçiliği yaptığını, kardeşinin kendisine 10 bin lira borcu olduğunu, bunu istemek için sokakta yanına gittiğini ancak hakaret ettiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Okan Gül
Video Editörü


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