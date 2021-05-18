Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Bir kişi yakalandı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bir adrese operasyon düzenleyen ekipler evinde çok sayıda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen Y.F'nin Halilbeyli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 273 sikke, 15 gülle, 20 mızrak ucu, 3 çan, 7 yüzük, mühür, 8 kolye ucu, 16 muhtelif süs eşyası, kama ucu, 2 kase, metal vazo ile 2 metal arama detektörü, 2 dinamit lokumu, 1,5 metre saniyeli fitil, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca mermisi ve 3 çakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI