Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Bir kişi yakalandı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bir adrese operasyon düzenleyen ekipler evinde çok sayıda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

A+ A-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen Y.F'nin Halilbeyli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 273 sikke, 15 gülle, 20 mızrak ucu, 3 çan, 7 yüzük, mühür, 8 kolye ucu, 16 muhtelif süs eşyası, kama ucu, 2 kase, metal vazo ile 2 metal arama detektörü, 2 dinamit lokumu, 1,5 metre saniyeli fitil, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca mermisi ve 3 çakı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü. KAYNAK: ANADOLU AJANSI adana