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  3. Adana'da tartışan çift birbirlerini bıçakladı

Adana'da tartışan çift birbirlerini bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde aralarında çıkan arbede sonrası birbirlerini bıçaklayan kadın ve erkek yaralandı.

Adana'da tartışan çift birbirlerini bıçakladı

Edinilen bilgilere göre olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle S.O (34) ve erkek arkadaşı K.K. (34) yaşadıkları tartışma sonrası çıkan arbedede birbirlerini bıçakladılar. Durumu gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Adana'da tartışan çift birbirlerini bıçakladı

Olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan S.O, Yüreğir Devlet Hastanesine, K.K ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da tartışan çift birbirlerini bıçakladı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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