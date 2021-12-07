Adana'da tartışan çift birbirlerini bıçakladı

Edinilen bilgilere göre olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle S.O (34) ve erkek arkadaşı K.K. (34) yaşadıkları tartışma sonrası çıkan arbedede birbirlerini bıçakladılar. Durumu gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan S.O, Yüreğir Devlet Hastanesine, K.K ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.