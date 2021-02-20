  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Adana'da tepki çeken görüntüler! Çürük meyvelerden meyve suyu mu yapılıyor?

Adana'da tepki çeken görüntüler! Çürük meyvelerden meyve suyu mu yapılıyor?

Adana'da çekildiği ifade edilen bir videoda çürümüş meyvelerin meyve suyu yapımı için iş makinesiyle taşındığı anlar tepkiye neden oldu.
20 Şubat 2021 Cumartesi 17:02
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Adana'da tepki çeken görüntüler! Çürük meyvelerden meyve suyu mu yapılıyor?
Adana'da tepki çeken görüntüler! Çürük meyvelerden meyve suyu mu yapılıyor?
Bursa'da ölen inek yaban hayvanlarına verildi
Bursa'da ölen inek yaban hayvanlarına verildi
Güldane Biçer Olayı nedir?
Güldane Biçer Olayı nedir?
19 Şubat Hava Durumu 2021 | Sağanak yağış gün içinde batı bölgelerden çekiliyor!
19 Şubat Hava Durumu 2021 | Sağanak yağış gün içinde batı bölgelerden çekiliyor!
Kardan cep telefonu görenleri hayrete düşürdü!
Kardan cep telefonu görenleri hayrete düşürdü!
Kardan yapılan gelinin kına gecesi izleyenlere pes dedirtti!
Kardan yapılan gelinin kına gecesi izleyenlere pes dedirtti!
Şanlıurfa'da felaket kaza! 3 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'da felaket kaza! 3 ölü, 30 yaralı
Küçük çocuğun 5 litrelik ayçiçeği yağını çalma anı kamerada!
Küçük çocuğun 5 litrelik ayçiçeği yağını çalma anı kamerada!
Canlı yayında ürün satarken evi polis bastı!
Canlı yayında ürün satarken evi polis bastı!
Polis memurun vatan sevgisi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı!
Polis memurun vatan sevgisi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı!