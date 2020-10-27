Adana'da Türk- Ukrayna evliliğinden olan 10 çocuğa vatandaşlık verildi

Adana'nın Çukurova bölgesinde Türklerin, Ukraynalı kadınlarla yaptığı evlilikten dünyaya gelen 10 çocuğa, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov'un girişimleriyle Ukrayna vatandaşlığı verildi.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Adana'ya gelerek Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Rustamov, burada Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te yaşayan 30 Ukrayna vatandaşıyla bir araya geldi. Bölgedeki Ukraynalılara kolaylık sağlanması için çalışmalar yapan Rustamov'ın girişimleri sayesinde 15 pasaport, 4 noterlik işlemi gerçekleştirilirken, 2 çifte evlilik izin belgesi verildi. Bunun yanı sıra Türkiye'de doğan 10 çocuk da Ukrayna vatandaşlığı aldı. Bu hizmetleri almak için ülkelerine ya da Antalya'ya gitmek zorunda kalmadan kısa sürede birçok konsolosluk işlemlerini yaptırabilme fırsatı bulan Ukraynalılar, Emir Rustamov'a teşekkür etti.

ADANA'DA BİR GÜNLÜK KONSOLOSLUK MESAİSİ

Vatandaşlarına yardımcı olmak için bir günlüğüne kente geldiğini belirten Konsolos Emir Rustamov, "Burada oturan Ukrayna vatandaşları için bazı konsolosluk işlemleri yapıyoruz. Biliyorsunuz, Adana'da sadece yetişkinler vatandaşımız değil, çocukları da var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Gereken evraklarını veriyoruz. Ayrıca Adana Valisi Süleyman Elban ile de görüştük. Kültür- turizm, ekonomi, eğitim gibi alanlarda Adana ile Ukrayna'nın bölgeleri arasında iş birliği için düşündüğümüz projeler hakkında konuştuk" dedi.

Adana ve Mersin'de kayıtlı 500 Ukrayna vatandaşı olduğunu dile getiren Dernek Başkanı İrem Tarı ise, "Burada çocuklar vatandaşlık aldı, pasaport yenileyenler var. Antalya konsolosunun buraya üçüncü gelişi, ancak kendisi de uygun görürse daha sık gelmesini istiyoruz. Çünkü annelerin yeni doğan bebekler ile şehir dışına gidip işlem yaptırmaları zor oluyor. Burada onlara rahatlık sağlanıyor, mutlular" diye konuştu.

ÇOCUKLAR ÇİFTE VATANDAŞ OLDU

Ukrayna'da tanıştığı Melih Özmen ile evlenerek Adana'ya gelin gelen Yulya Özmen (33), 5,5 aylık oğullarının vatandaşlık işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Eşimle aşık olup evlendik. Bana göre Türk erkekleri zor insanlar değil. Ukrayna erkekleri ile aynı oluyorlar. Alex Ediz adında 5 buçuk aylık bir oğlumuz var. Onun pasaport ve vatandaşlık işlemlerini yaptıracağız. Silifke'den buraya geldik. Antalya'ya gitmektense burası daha yakın. Güzel bir hizmet oldu, teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziantep'ten ailesi ile gelerek pasaport işlemlerini yaptıran Türk baba ile Ukraynalı annenin 10 yaşındaki oğlu Halil Yunus Özabuş da ilkokula Türkiye'de başladığını ve burada çok mutlu olduğunu belirtti.