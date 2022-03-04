Adanaspor 2 – 0 Manisa FK | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak.TFF 1. Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Adanaspor – Manisa FK maçı karşılaştı. Manisa FK, Adanaspor karşısında 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor ile Manisa FK, Yeni Adana Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Kadir Keleş (61) ile Manisa FK'dan Landre (23) mücadele etti.