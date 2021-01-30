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Adanaspor 5-2 Eskişehirspor | Maç özeti ve sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Adanaspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adanaspor 5-2 Eskişehirspor | Maç özeti ve sonucu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Adanaspor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 5-2 sona erdi. Adanaspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Adanaspor sahasında Eskişehirspor ile 30.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adanaspor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?

Adanaspor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adanaspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Adanaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 16:00

Adanaspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(dördüncü Hakem)

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 42. Berkan Fırat, 70. Ahmethan Köse, 9. Ognjen Ozegovıc, 24. Ergin Keleş

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 90. Hüseyin Çolak, 94. İbrahim Aksu, 5. Umut Sözen, 21. Atalay Babacan, 39. Cenk Alptekin, 27. Furkan Şeker, 7. Ömer Çiçek, 23. Evren Korkmaz, 11. Eren Keleş

Teknik Sorumlu

Emrah Bayraktar

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 7. Bedirhan Altunbaş, 22. Bilal Ceylan, 21. Erdal Akdarı, 44. Mevlüt Çelik, 41. Mehmet Özcan, 26. Buğra Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 10. Talha Erdoğan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 99. Berkay Tanır

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 6. Furgan Polat, 11. Kaan Gül, 15. Alperen Kocabaş, 90. Onur Arı, 55. Emir Yıldız, 30. Uğur Can Semizoğlu

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1810622516369
4Tuzlaspor1910362927332
5Altay18102630173213
6Adana Demirspor1894531183113
7Ankara Keçiörengücü1994624143110
8Bursaspor189363328305
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor198382320273
11Adanaspor197392925244
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Menemenspor18477202819-8
15Akhisarspor195410172519-8
16Balıkesirspor194411163116-15
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor19071212397-27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür

29.01.2021Akhisarspor1-0Bandırmaspor
30.01.2021Ankaraspor1-0Ankara Keçiörengücü
30.01.2021Adanaspor5-2Eskişehirspor
30.01.2021Balıkesirspor0-2Tuzlaspor
31.01.2021Ümraniyespor Samsunspor
31.01.2021Boluspor Adana Demirspor
31.01.2021Bursaspor Altınordu
31.01.2021Osmanlıspor FK Ankara Keçiörengücü
31.01.2021Menemenspor Giresunspor
01.02.2021Altay İstanbulspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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