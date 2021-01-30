Adanaspor 5-2 Eskişehirspor | Maç özeti ve sonucu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Adanaspor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 5-2 sona erdi. Adanaspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Adanaspor sahasında Eskişehirspor ile 30.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adanaspor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu? Adanaspor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adanaspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın Adanaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 16:00

Adanaspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(dördüncü Hakem)

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 42. Berkan Fırat, 70. Ahmethan Köse, 9. Ognjen Ozegovıc, 24. Ergin Keleş

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 90. Hüseyin Çolak, 94. İbrahim Aksu, 5. Umut Sözen, 21. Atalay Babacan, 39. Cenk Alptekin, 27. Furkan Şeker, 7. Ömer Çiçek, 23. Evren Korkmaz, 11. Eren Keleş

Teknik Sorumlu

Emrah Bayraktar

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 7. Bedirhan Altunbaş, 22. Bilal Ceylan, 21. Erdal Akdarı, 44. Mevlüt Çelik, 41. Mehmet Özcan, 26. Buğra Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 10. Talha Erdoğan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 99. Berkay Tanır

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 6. Furgan Polat, 11. Kaan Gül, 15. Alperen Kocabaş, 90. Onur Arı, 55. Emir Yıldız, 30. Uğur Can Semizoğlu

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 4 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 5 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 6 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 9 Altınordu 18 8 4 6 24 26 28 -2 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Menemenspor 18 4 7 7 20 28 19 -8 15 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür