Adanaspor 5-2 Eskişehirspor | Maç özeti ve sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Adanaspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Adanaspor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 5-2 sona erdi. Adanaspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Adanaspor sahasında Eskişehirspor ile 30.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adanaspor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?
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Adanaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
30.01.2021 16:00
Adanaspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Türkmen(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 42. Berkan Fırat, 70. Ahmethan Köse, 9. Ognjen Ozegovıc, 24. Ergin Keleş
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 90. Hüseyin Çolak, 94. İbrahim Aksu, 5. Umut Sözen, 21. Atalay Babacan, 39. Cenk Alptekin, 27. Furkan Şeker, 7. Ömer Çiçek, 23. Evren Korkmaz, 11. Eren Keleş
Teknik Sorumlu
Emrah Bayraktar
Eskişehirspor İlk 11
45. Melih Ağa, 7. Bedirhan Altunbaş, 22. Bilal Ceylan, 21. Erdal Akdarı, 44. Mevlüt Çelik, 41. Mehmet Özcan, 26. Buğra Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 10. Talha Erdoğan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 99. Berkay Tanır
Yedekler
33. Ebrar Yiğit Aydın, 6. Furgan Polat, 11. Kaan Gül, 15. Alperen Kocabaş, 90. Onur Arı, 55. Emir Yıldız, 30. Uğur Can Semizoğlu
TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|4
|Tuzlaspor
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|33
|2
|5
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|6
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Menemenspor
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|19
|-8
|15
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|5-2
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor