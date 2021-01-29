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Adanaspor, Eskişehirspor'u farklı geçti

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Eskişehirspor'u konuk eden Adanaspor rakibini 5-2 mağlup etti.

Adanaspor, Eskişehirspor'u farklı geçti

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Adanaspor, Eskişehirspor’u konuk etti. Müsabaka turuncu-beyazlıların 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada soldan Canberk’in ortasında ceza sahasında Ozegovic'in kafa vuruşu defanstan döndü. Dönen topla buluşan Ergin Keleş'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Celil'in yerden uzun pasında topu alan Ergin Keleş, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde Ozegovic’e gönderdi. Bu oyuncu, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0
45+2. dakikada Uğurcan’ın ceza sahası dışından sert şutunda kalecinin güçlükle çeldiği top Ahmethan’ın önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
48. dakikada Eskişehirspor kalecisi Melih’in ceza sahası dışında büyük hatası sonucu topu kapan Ozegovic, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 4-0
58. dakikada soldan Erdal’ın ara pasıyla topla buluşan Sholaja'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
75. dakikada Adanaspor’un atağında Ahmethan ceza sahası içerisinde Onur’un yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem Emre Malok pozisyon sonucu penaltı kararı verdi.
76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic topu ağlarla buluşturdu. 5-1
90+2. dakikada Eskişehirspor'da Mehmet ceza sahası içerisindeki karambolde topu filelere yolladı. 5-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Murat Altan xx

Adanaspor: Karacic xx, Hakan xx, Donkor xx, İsmail xx, Canberk xx, Uğurcan xx (Umut dk. 70 x), Celil xx, Berkan xx (Hüseyin dk. 65 x), Ahmethan xx (Ömer dk. 82 ?), Ergin xx (Atalay dk. 65 x), Ozegovic xxx (Eren dk. 82 ?)

Yedekler: Burak, İbrahim, Cenk, Furkan, Evren

Teknik Direktör: Emrah Bayraktar

Eskişehirspor: Melih xx, Mevlüt xx, Erdal xx, Bedirhan xx, Bilal xx, Mehmet xx, Buğra xx (Furgan dk. 63 x), Tolga xx (Onur dk. 46 x), Talha xx (Kaan dk. 82 ?), Sholaja xxx, Berkay xx (Uğur Can dk. 82 ?)
Yedekler: Ebrar, Alperen, Emir

Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt

Goller: Ergin (dk. 21), Ozegovic (dk. 27, 48 ve 76 pen.), Ahmethan (dk. 45+2) (Adanaspor), Sholaja (dk. 58), Mehmet (dk. 90+2) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Hakan (Adanaspor), Bedirhan, Bilal (Eskişehirspor)

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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