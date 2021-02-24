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Adanaspor kalecisi Karacic neden rahatsızlandı, sağlık durumu nasıl? Maçta fenalaşmıştı

Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanan maçta fenalaşan Karacic'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki Adanaspor kalecisi Karacic neden rahatsızlandı, sağlık durumu nasıl?

Adanaspor kalecisi Karacic neden rahatsızlandı, sağlık durumu nasıl? Maçta fenalaşmıştı

TFF 1.Lig'in 23.haftasında oynanan Adanaspor - Giresunspor maçının 23.dakikasında bir kurtarış esnasında Adanaspor kalecisi Karacic bir anda yere yığıldı. Tüm futbolcular büyük panik yaşarken Karacic'in sağlık durumu merak konusu oldu. 

ADANASPOR KALECİSİ KARACİC NEDEN RAHATSIZLANDI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Adanaspor kalecisi Goran Karacic'in tansiyonunun düştüğü öğrenildi ve hastaneye kaldırıldı. Genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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