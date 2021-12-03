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Adanaspor - Tuzlaspor canlı | Adanaspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 15. haftasında Adanaspor evinde Tuzlaspor'u konuk ediyor. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler için Adanaspor - Tuzlaspor canlı | Adanaspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Adanaspor - Tuzlaspor canlı | Adanaspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları ile heyecan devam ediyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Adanaspor - Tuzlaspor canlı | Adanaspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. 

ADANASPOR - TUZLASPOR CANLI | ADANASPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Adanaspor - Tuzlaspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanıyor. Saat18.00'da başlayan karşılaşma  Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. 

Adanaspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Adanaspor - Tuzlaspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Şengül yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.

ADANASPOR - TUZLASPOR CANLI | ADANASPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

 

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