ADB sınav tarihleri 2021: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 1-3 Temmuz 2021'de Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri yapılacağını duyurdu. Eğitimlere katılmak isteyenler Amatör denizci sınavı başvuru şartları ne? Amatör denizci sınavı başvurusu nasıl yapılır?' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Biz de konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

ADB SINAV TARİHLERİ 2021

Kontenjanla sınırlı ADB eğitimleri 1 Temmuz'da başlayıp 3 Temmuz'da sona erecek.

AMATÖR DENİZCİ SINAVINA KİMLE BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da ücretsiz gerçekleştirilecek amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimlerine aşağıdaki şartları sağlayanlar başvuru yapabilecek;

*14 yaşını bitirenler

*Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve ya Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu olanlar

Amatör Denizci Belgesi almak için eğitime katılmak ve ardından sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

AMATÖR DENİZCİ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitimlere katılabilmek için https://turkiyedenizcilikzirvesi.com adresinden kayıt yapmak gerekmektedir. Eğitim için ücret talep edilmeyecektir.

Daha önce Amatör Denizci Belgesi alan vatandaşlara yelkenli teknede uygulama eğitimleri verilecek.

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