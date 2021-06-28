28 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'de90 milyonluk vurgun yapmışlardı! Araba vaadiyle dolandıkları paralarla çiftlik kurmuşlarGeçtiğimiz haftalarda evlenmişti! Erdinç Gülener eski sevgilisine hakaretten para cezası ödeyecek21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show Tv'deYunanistan'da gençlere flash teşvik! Aşı olan, parayı kapar!TÜRKSAT 5A uydusu göreve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hizmete alma töreninde önemli açıklamalarAli Demirel kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika | Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybettiKurban Bayramı ulaşım ücretsiz mi 2021? Toplu taşıma ücretsiz mi?İstanbul Fatih'te oyuncuk fabrikası alev alev yandı! Bina kullanılamaz hale geldi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ADB sınav tarihleri 2021: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?

ADB sınav tarihleri 2021: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?

Amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular alınmaya başlandı. Peki kimler amatör denizci sınavına başvurabilir? Amatör denizci sınavı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı ve diğer tüm ayrıntılar...

ADB sınav tarihleri 2021: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 1-3 Temmuz 2021'de Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri yapılacağını duyurdu. Eğitimlere katılmak isteyenler Amatör denizci sınavı başvuru şartları ne?  Amatör denizci sınavı başvurusu nasıl yapılır?' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Biz de konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik. 

ADB SINAV TARİHLERİ 2021

Kontenjanla sınırlı ADB eğitimleri 1 Temmuz'da başlayıp 3 Temmuz'da sona erecek. 

AMATÖR DENİZCİ SINAVINA KİMLE BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz’da  ücretsiz gerçekleştirilecek amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimlerine aşağıdaki şartları sağlayanlar başvuru yapabilecek;

*14 yaşını bitirenler

*Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve ya Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu olanlar

Amatör Denizci Belgesi almak için eğitime katılmak ve ardından sınavda başarılı olmak gerekmektedir. 

ADB sınav tarihleri 2021: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?

AMATÖR DENİZCİ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Eğitimlere katılabilmek için https://turkiyedenizcilikzirvesi.com adresinden kayıt yapmak gerekmektedir. Eğitim için ücret talep edilmeyecektir. 

Daha önce Amatör Denizci Belgesi alan vatandaşlara yelkenli teknede uygulama eğitimleri verilecek. 

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ADB sınav tarihleri 2021: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT